OTSEBLOGI | Iisraeli-Gaza sõjas on hukkunud üle 1000 inimese. Välisriigid evakueerivad oma kodanikke

Terrorirünnakute ja muude katastroofide järel inimsäilmetega tegeleva vabatahtlike rühmituse ZAKA pressiesindaja ütles heebrea meediaväljaannetele, et seni on kogutud Hamasi terroristide poolt rünnatud muusikafestivali paigast lõunas üle 250 surnukeha.

USA president Joe Biden ütles pühapäeval Iisraeli peaministrile Benjamin Netanyahule, et täiendav abi Iisraeli kaitsejõududele on nüüd teel Iisraeli ja lähipäevil lisandub seda veelgi.

Iisraeli suursaadik USA-s Michael Herzog ütles, et kahtlustavad, et Iraan toetab Hamasi kulisside taga. Iraani president Ebrahim Raisi on öelnud, et Iraan toetab palestiinlaste õigust enesekaitsele.

Hamas võis Gazasse viia kuni 100 Iisraeli pantvangi, sealhulgas naisi ja lapsi, mis raskendab oluliselt Iisraeli sõjalist operatsiooni nende vabastamiseks.

Iisraeli meedia teatel on hukkunud iisraellaste arv jõudnud 600-ni.

Poola president Andrzej Duda ütles, et praegune vägivald Hamasi ja Iisraeli vahel on Venemaale kasulik maailma tähelepanu kõrvalejuhtimisel ja töötab nende kasuks.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ütles laupäevaõhtuses telepöördumises, et ees ootab pikk ja raske sõda. „Hävitame kõik Gaza sektoris asuvad Hamasi peidikud ja juhtimispunktid,“ lubas peaminister, kelle sõnul pommitatakse vastast senikaua kuni järele on jäänud vaid varemed.

Eeloleval talvel üritab Venemaa uute rünnakutega lammutada Ukraina energiataristut, ütles president Volodõmõr Zelenskõi.

Harkivi piirkonna juht Oleh Sõnjehubov ütles Telegrami postituses, et ellujäänute otsimine Hrozas on nüüdseks lõppenud. 55 inimest sai surma. See tähendab, et raketirünnakus Hrozale hukkus kümnendik külarahvast.