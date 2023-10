EDULUGU VARISES KOKKU: kas 40 miljonit eurot saanud idufirma omanik tõmbas investorid lohku? „See ettevõte mädanes seest.“

See pidi olema järjekordne Eesti edulugu. Tehnoloogiaidu Eurora lubas teha revolutsiooni piiriüleses kaubanduses ja muuta maksud, nõuetele vastavuse kontrolli ja muud tolliteenused automaatseks.

„Me soovime jõuda ükssarviku staatusesse,“ teatas Eurora värske juht Jaanus Vihand 2020. aasta suvel Äripäevale.

„Olen kindel, et ühe päeval võin uhkusega öelda, et olen olnud uue ükssarviku sünni juures,“ ütles aasta aega hiljem Euroraga liitunud tippjuht Margus Vaino samale majanduslehele. Vihand pidas ettevõttes vastu ligi kaks aastat, Vaino ainult viis kuud. Vihandist on nüüdseks saanud A Le Coqi juht, Vaino töötab kõrgel kohal Telias.

Tippjuhte on firma värvanud veel: 2021. aastal liitus sellega sotsiaalkindlustusameti juhi Egon Veermäe, kuid temagi on praeguseks sealt lahkunud.

„Eks me kindlasti ütleme, et see on unicorn’i (ükssarviku ehk miljardi dollarilise väärtusega ettevõtte – H. M.) hoiatus,” kiitles 2022. aastal Eurora finantsjuht Anneli Aljas. Postimees kirjutas reedel, et ka vahepeal CEO-ks ehk ettevõtte tegevjuhiks tõusnud Aljas esitas septembri keskel lahkumisavalduse.

Veel 2022. aasta kevadel oli põhjust uhkustamiseks rohkem kui küll. Aprillis, kui Ukrainas oli juba alanud täiemahuline sõda ja see muutis ka investorid Eesti firmadesse investeerimisel ettevaatlikuks, teatas laiemalt avalikkusele seni üsna tundmatu Eurora 40 miljoni euro kaasamisest.

See oli vägev tulemus – samasse suurusjärku on jäänud rahasüst sellisesse nimekasse Eesti idusse nagu Starship Technologies. Investeeringuga pääses Eurora automaatselt Eesti idufirmade absoluutse eliidi sekka. Tol hetkel jäid investeeringute kogusummalt Eurorast ettepoole vaid üliedukad Eesti idufirmad, seal hulgas viis ükssarvikut.

Pärast 40 miljoni euro suurust rahasüsti hakkasid asjad veel kiiremingi liikuma: kõigest mõne kuu jooksul avas Eurora kontorid USAs, Ühendkuningriigis ja Lähis-Idas. 2022. aasta oktoobrikuuks töötas ettevõttes üle 160 inimese kokku 18 riigis.

Idufirma kiire kasv ja raketina taevasse sööstmine olid kahtlemata tähelepanuväärsed. Ent mündil oli ka teine külg, millest avalikult ei räägitud – kulisside taga oli juba mõnda aega käärinud ja eeskätt firma enda omaniku tõttu.