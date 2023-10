Torm näitab vaibumise märke, kuid pikemaks elektrikatkestuseks tuleb koju varuda süüa ja joogivett

Nädalavahetuse torm on hetkeseisuga toonud päästjatele kokku ligi 1600 väljakutset, millest pühapäeval on reageeritud 390le. Vabariigi vastutava Meelis Mesi sõnul on küll päästjate väljakutsed vähenemas, kuid kõikide elektrikatkestuste likvideerimine võib veel aega võtta.