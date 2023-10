Torm näitab vaibumise märke, kuid elektrita on endiselt 15 000 majapidamist

Kogu Eestile anti nädalavahetuseks teise taseme hoiatus ja saartele lausa kolmanda taseme tormihoiatus, mis tähendab eriti ohtlikku ilma. Torm on murdnud palju puid ja oksi, mis on tekitanud ulatuslikke elektrikatkestusi üle Eesti ja hetkel on elektrita umbes 15 000 Elektrilevi klienti.

„Kahes vahetuses teeb tööd üle 200 mehe, et võimalikult kiiresti lahendada rikked ja taastada elektrivarustus. Oluline on, et kõik vee-ettevõted on elektriühenduse tagasi saanud ja enamus lasteaedu saavad homme uksed avada. Võitlus tormiga on kestnud 2 päeva, õnneks tormil jõud raugeb, aga meie mehed ei väsi enne kui kõik on tehtud,“ sõnas Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm.

„Tänan ka tublisid päästjaid, kes on päästetööde raames aidanud kaasa ka paljude rikete kaardistamisel. See annab tublisti meile kiirust juurde nende lahendamisel. Tuulte raugemisel saame ka droonid lendama panna,“ lisas Härm.

Elektrilevi loodab rikked lahendada Rapla-, Pärnu-, Võru-, Põlva-, Tartu-, Jõgeva maakondades esmaspäeva õhtuks, Saaremaa, Hiiumaa, Ida-Virumaa, Viljandi- ja Valgamaal teisipäeva õhtuks, Läänemaal ja Lääne-Virumaal kolmapäeva ning Harjumaal võib kõigi rikete lahendamine reedeni aega võtta. Jooksvat infot katkestuste arvu ja piirkondade kohta saab jälgida Elektrilevi katkestuste kaardilt.

Tormituuled on põhjustanud palju kahju ning toonud kaasa ulatuslikud elektrikatkestused. Elektrilevi brigaadid teevad tööd rikete kõrvaldamisel kahes vahetuses üle Eesti. Kuid niivõrd tugevad tormituuled pikendavad rikete lahendamise aega, kuna on eluohtlik elektritöid teha. Katkenud elektriliinidest tuleb eemale hoida, kuna need on eluohtlikud.

Nädalavahetuse torm on hetkeseisuga toonud päästjatele kokku ligi 1600 väljakutset, millest pühapäeval on reageeritud 390le. Vabariigi vastutava Meelis Mesi sõnul on küll päästjate väljakutsed vähenemas, kuid kõikide elektrikatkestuste likvideerimine võib veel aega võtta.

„Selleks, et elektrikatkestused hästi üle elada, soovitame varuda koju kindlasti perele toitu ja joogivett ning ka toiduvalmistamiseks vajalikud seadmed, näiteks matkapliidi. Valgusallikatest tuleks eelistada pigem patareitoitel taskulampi, kui küünlaid. Kui aga siiski kasutad elektrikatkestuse ajal lahtist tuld, tuleb järgida kõiki tuleohutusnõudeid,“ ütles Mesi.