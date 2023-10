Abilinnapea langes raevunud kodaniku rünnaku ohvriks

Juhtumi avalikustas Kohtla-Järve linnapea Virve Linder, kes näeb vahejuhtumi taga linnavalitsuse liikmete suhtes toimuvat vihaõhutamist. „Täna (laupäeval) päädis olukord sellega, et linnaelanike turvalisuse pärast muretsenud ning puhkepäevast hoolimata töökohustusi täitnud ja tormikahjusid fikseerinud arengu- ja majandusvaldkonna abilinnapea Erik Setškov, kes on olnud minu kindel tugi ja turvalisuse tagaja, langes raevunud kodaniku füüsilise rünnaku ohvriks,„ teatas Linder sotsiaalmeedias. „Tormituulega ära lennanud bussipaviljoni pildistades lähenes talle agressiivne meesterahvas, kes kuuldes, et tegu on linnavalitsuse esindajaga sõimas teda O******** käsilaseks ning tungis abilinnapeale kallale tõmmates ta pikali ning pekstes maaslamajat korduvalt jalaga näkku.“ Abilinnapea viidi haiglasse, kust ta lubati kodusele ravile. Politsei pidas kahtlusaluse kinni ja viis arestimajja. Jõhvi jaoskonna välijuhi Ville Räniku sõnul alustas politsei kriminaalmenetlust, milles selgitatakse välja nii teo motiiv kui ka teised asjaolud, vahendab ERR.

Volikogu valis Linderi linnapeaks eelmise aasta novembris pärast seda, kui korruptsioonikahtlustuse said 14 linnavõimuga seotud inimest ning volikogu avaldas tollasele linnavalitsusele umbusaldust. „Terve selle aja, mil olen olnud Kohtla-Järve linnapea, on teatud seltskond „poliitilisi konkurente„ ja „kodanikuaktiviste“ sotsiaalmeedias mind väsimatult rünnanud. Kõigi nende rünnakute läbivaks teemaks on olnud küsimus „Kes on süüdi?“,“ teatas Linder.