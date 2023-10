ELEKTRITA ON KÜMNED TUHANDED MAJAPIDAMISED! Elektrilevi: üle 60 brigaadi pingutab üle Eesti tormikahjude likvideerimisel

Elektrilevi teatab, et torm on murdnud palju puid ja oksi, mis on tekitanud ulatuslikke elektrikatkestusi üle Eesti ja hetkel on elektrita umbes 34 500 klienti ning see number kindlasti veel täna kasvab.

„Oleme suurendatud jõududega tööl kahes vahetuses, et võimalikult kiiresti lahendada rikkeid ja taastada elektrivarustus. Kuna tormituuled jätkuvad veel tänagi, siis näeme, et rikkeid on veel juurde tulemas. Kahjuks on rikete lahendamine nii tugevate tuultega raskendatud, kuna see on eluohtlik ja ohutus on kõige olulisem. Paneme ka inimestele südamele, et kõiki hoiatusi järgida ning ohtliku ilmaga püsida kodus turvaliselt ja tervena,“ lausus Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm.