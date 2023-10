OTSEBLOGI | Iisreali peaminister lubab kättemaksu: ees ootab pikk ja raske sõda!

Eeloleval talvel üritab Venemaa uute rünnakutega lammutada Ukraina energiataristut, ütles president Volodõmõr Zelenskõi 6. oktoobri õhtusel briifingul.

Harkivi piirkonna juht Oleh Sõnjehubov ütles Telegrami postituses, et ellujäänute otsimine Hrozas on nüüdseks lõppenud. 55 inimest sai surma. See tähendab, et raketirünnakus Hrozale hukkus kümnendik külarahvast.

Volodõmõr Zelenskõi ütles luureandmetele viidates, et Venemaa otsib praegu võimalusi Ukraina relvakonflikti külmutamiseks. Zelenskõi sõnul pole see mitte sellepärast, et Venemaa tahab rahu, vaid sellepärast, et tal on vaja oma sõjalised võimed uuesti üles ehitada. Kui see juhtub, ennustab Zelenskõi, et 2028. aastal ründab Venemaa uuesti – seekord mitte ainult Ukrainat, vaid ka Balti riike ja võib-olla ka teisi riike.

Venemaa kavatseb tagasi võtta kõikehõlmava tuumakatsete keeluleppe (CTBT), teatas 6. oktoobril riigi alaline esindaja Viinis, Mikhail Uljanov. Sisuliselt tähendab leppest tagamine, et miski ei keela Venemaal tuumarelva kasutamist.

Palestiina rühmitus Hamas teatas, et saatis 20 minutiga välja 5000 raketti. Iisraeli sõjavägi kuulutas sellele vastuseks laupäeval välja sõjaolukorra. Praegu on teada, et hukkunud on vähemalt 21 inimest.