FOTOD | Tallinnas Narva maanteel kukkus sõiduteele ja autole otsa suur puu, trammiliiklus Kadrioru suunal katkes

Kohapeal viibiva Õhtulehe piltniku sõnul autos olnud inimesed õnneks viga ei saanud. Puu kukkus autole otsa samal ajal, kui see parajasti teel oli liikumas.

Päästeameti pressiesindaja sõnul kukkus puu ristmikule auto ja trammiliinide peale. Inimesed viga ei saanud. Autojuht on terve ja lahkus sündmuskohalt.

Sündmuskohal on päästjad, kes puu likvideerimisega tegelevad. Kuna teel on liiklustakistus, on piirkonda tekkinud ummikud, mida reguleerib kohapeal politsei.