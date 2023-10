Lukašenka: USA sunnib Venemaad tuumarelvi kasutama

„Mulle jääb mulje – ütlen veel kord, et see on minu arvamus –, et ameeriklased sunnivad venelasi kasutama kõige hirmutavamat relva. Nad relvastavad Volodõmõr Oleksandrovitš Zelenskõit ja tema armeed ning pakuvad kaugmaarakette. Isegi raketid, mis suudavad lennata 300 km,“ ütles Lukašenka visiidil Bresti oblastis asuvasse sõjaväeobjekti.