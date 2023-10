GALERII | Eestit kimbutab marutuul, 47 000 majapidamist on elektrita. Päästeamet palub inimestel kodus püsida

Tallinnas Viru Keskuse parkla neljandal korrusel tõmbas tuul lahti parkimismaja lae paneelid.

Foto : Remo Tõnismäe

Õhtulehe fotograaf, kes käis Pirital, ütles, et Pirital on sadu ja tormituul on nii tugev, et isegi kaamera objektiiv ei püsi paigal. Samuti raske on tuule tõttu midagi kuulda.

Elektrilevi brigaadid teevad tööd rikete kõrvaldamisel kahes vahetuses üle Eesti. Kuid niivõrd tugevad tormituuled koos vihmaga võivad rikete lahendamise aega pikendada, kuna on eluohtlik elektritöid teha ja inimeste ohutus on kõige olulisem.

„Samuti palume ka kõikidel elanikel katkenud elektriliinidest eemale hoida, kuna need on eluohtlikud,“ teatas Elektrilevi pressiteate vahendusel.

Päästeameti pressiesindaja rääkis Õhtulehele, et hetkel on päästesündmusi Pirital olnud neli. Inimesed pole viga saanud ning tegemist on väiksema kahjuga. Piirkonnas on murdunud puid ning mõned puud kukkusid ja sõiduteele. Samuti kukkus pikali üks elektripost.

Õhtulehe lugeja jagas pilte Haapsalust, kus veetase on tormi tõttu tõusnud väga kõrgele. On näha, et ka sadu on väga tugev. Tormi tõttu katkes laevaühendus ka Hiiumaal.