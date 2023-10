GALERII | Eestit kimbutab marutuul, 34 000 majapidamist on elektrita

Elektrilevi teatab, et torm on juba murdnud palju puid ja oksi, mis on tekitanud hulgaliselt rikkeid üle Eesti. Kindlasti kasvab ka inimeste arv, kes on elektrita jäänud.

Õhtulehe fotograaf, kes käis Pirital, ütles, et Pirital on sadu ja tormituul on nii tugev, et isegi kaamera objektiiv ei püsi paigal. Samuti raske on tuule tõttu midagi kuulda.