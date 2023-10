MART PUKK | SAATUSLIK KÜSIMUS: kuidas eesti rahvas õnnelikuks maksustada?

Kuidas saab riik oma elanikke õnnelikuks teha? Algaja poliitik vastaks kindlasti: „Väga hea küsimus.“ Mitte sellepärast, et tema arvates ongi tegemist huvitava küsimusega, vaid ta lihtsalt vajab aega nii lollile küsimusele vastamiseks. Tegelikult on ju õnn üks äraarvamata keeruline mõiste, mis sõltub väga paljudest teguritest, eelkõige inimese sisemistest väärtustest. Ütleb ju kõnekäändki, et ühe õnn on teise õnnetus.