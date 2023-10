OTSEBLOGI | Venemaa pommitas taas Odessat

Eeloleval talvel üritab Venemaa uute rünnakutega lammutada Ukraina energiataristut, ütles president Volodõmõr Zelenskõi 6. oktoobri õhtusel briifingul.

Reede hommikul ründasid Vene väed raketiga Harkivi kesklinna. Hukkusid kümneaastane poiss ja tema 68aastane vanaema.

Venemaa diktaator Vladimir Putin ütles neljapäeval, et Wagneri palgasõdurite juhi Jevgeni Prigožini augustis hukkunud lennuõnnetuse põhjustas lennuki sees plahvatanud käsigranaadid, mitte raketirünnak.

Harkivi piirkonna juht Oleh Sõnjehubov ütles Telegrami postituses, et ellujäänute otsimine Hrozas on nüüdseks lõppenud. 55 inimest sai surma. See tähendab, et raketirünnakus Hrozale hukkus kümnendik külarahvast.

Vladimir Putin ütles neljapäeval, et Venemaa on edukalt katsetanud uut võimsat strateegilist raketti, ja keeldus välistamast võimalust, et võib esimest korda enam kui kolme aastakümne jooksul läbi viia tuumaplahvatustega relvakatsetusi.

Volodõmõr Zelenskõi ütles luureandmetele viidates, et Venemaa otsib praegu võimalusi Ukraina relvakonflikti külmutamiseks. Zelenskõi sõnul pole see mitte sellepärast, et Venemaa tahab rahu, vaid sellepärast, et tal on vaja oma sõjalised võimed uuesti üles ehitada. Kui see juhtub, ennustab Zelenskõi, et 2028. aastal ründab Venemaa uuesti – seekord mitte ainult Ukrainat, vaid ka Balti riike ja võib-olla ka teisi riike.