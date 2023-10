OLEG SAMORODNI | Venekeelne riigitelevisioon propageerib Venemaa kangelaslikkust. Ja probleemi polegi?!

Nii kirjeldas seda olukorda Rus.Postimehes [29.09] teine selles saates osaleja Andrei Kuzitškin: „Olin ETV+ stuudios saate “Oma tõde“ salvestusel. Euroopa Parlamendi liige Yana Toom osales eksperdina arutelul Venemaa ja Valgevene kodanike hääleõiguse piiramise otstarbekuse üle kohalikel valimistel. Sõna võttes oletas ta, et reformierakondlased esitasid selle seaduse, et juhtida tähelepanu kõrvale skandaalist peaminister Kaja Kallasega. Ja lisadraamana pööritas Yana silmi ning hüüdis: „Kaja Kallas andis raha pisargaasipihustuspurkide tootmiseks, mida kasutati Valgevenes ja Venemaal meeleavaldajate hajutamiseks! See on ebamoraalne!"