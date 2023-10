SÕJAKOKKUVÕTE | Eesti MTÜ jäi tule alla

Neljapäeval Hroza külale tehtud raketirünnakus hukkunute arv on kasvanud. Reedese seisuga on teada, et sõja eel umbes 500 elanikuga külas hukkus toidupoe ja kohviku pihta suunatud rünnakus 55 inimest. Vene sõduritele võidi edastada, et kohvikus viibisid Ukraina sõjaväelased. Harkivi oblasti prokuratuuri kõneisik Dmõtro Tšubenko märkis intervjuus Raadio Vaba Euroopaga, et okupandid kasutasid kallist moona ning rünnak oli väga täpselt sihitud. Just kalli kraami kasutamine polevat tema sõnul kuigivõrd tavaline. Tšubenko usub, et keegi kohalik andis venelastele vihje, et kohvikus toimub Ukraina sõduri ärasaatmine ning et seal on palju sõjaväelasi. Tegelikkuses aga viibisid kohvikus tsiviilelanikud, peamiselt naised. Langenud sõduri lesk ja ema said rünnakus surma.