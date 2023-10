„KAS ZELENSKÕI ON MEIE PRESIDENT?“ Pinged USA kongressis: üks poliitik näeks NATO liikmena Venemaad

Sõjatüdimus teisel pool ookeani on põletav teema, sest kui Kiievi seisukohalt eriti halvasti läheb, võib USA kongressi esindajatekoda saada endale juhi, kelle jaoks on Ukraina terviklikkus teise-, kui mitte lausa kolmandajärguline küsimus. „Oleme hirmul. Meie jaoks on see katastroof,“ tõdeb Politicole Ukraina rahvasaadik ning riigi Euroopa Liiduga integreerimise komisjoni esimees Ivanna Klõmpuš-Tsintsadze.