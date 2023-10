MEELDIB KÕIGILE: miks põlvakate ja võrukate lemmikauto kahe linna noored kisklema ajas?

Lühidalt öeldes on Passati näol tegu rahva vaieldamatu lemmikuga. Sestap võib ka mõista, miks Euroopa ühe kaugema kolka ääremaadel läks progressiivne noorsugu omavahel (peaaegu) karvupidi kokku. Põhimõtteliselt oli ju tegu auhaavamisega! Ühe linna noored arvasid, et Passat on vilets auto, teise omad arvasid, et niisugust solvangut ei tohi lubada ja otsustasid daami kait... vabandust, auto kaitseks välja astuda. Ja tegu polnud mingite võhikutega, vaid Eesti parimate Passati-ekspertidega, kes on kaitstava/rünnatava objekti hingeeluga vahetult kursis.