NULLIRING: nimekatel keskerakondlastel ei õnnestunud nullida, kuidas Kõlvarti juhitud linn aitab agressorriikide diplomaate

„See [tasuta ühistransport] on mõeldud Tallinna linna maksumaksjatele, kes transpordisüsteemi üleval hoiavad. Mulle tundub väga ebaõiglane ka see, et on erand agressorriigi esindajatele, kes ei ole maksumaksjad – teised Eesti elanikud seda kasutada ei saa,“ räägib keskerakondlane Taavi Aas, miks ta hääletas neljapäeval Tallinna volikogus opositsioonilise Reformierakonna muudatusettepaneku poolt teha sõiduõigustes erand: Vene Föderatsiooni ja Valgevene vabariigi kui Eestile julgeolekuohtu kujutavate riikide diplomaatidel pole Tallinnas luba tasuta ühistranspordisõiduks.