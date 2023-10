Kristina Kallas palgalisa väljamaksmisega viivitamisest: osa Ida-Viru koole taotles lisatasu eesti keele oskuseta õpetajatele

Kuigi meedias ja avalikkuses meelitati Ida-Virumaale tööle eesti keelt valdavaid kvalifitseeritud õpetajaid, lubades neile 2624-eurost palka, siis oktoobri alguses, kui õpetajad palga kätte said, see lisatasu ei sisaldanud, vaid lähtus üle-eestilisest õpetaja töötasu alammäärast ehk 1749 eurost.

Kuni 874eurose palgalisa tingimuseks on, et õpetaja peab töötama eesti keeles ja tema keeleoskus peab vastama nõuetele. Paraku taotleti haridusministri sõnul lisaraha ka näiteks 20 tugispetsialistile, kelle andmete kontrollimisel ilmnes, et tegu on vene keeles töötavate inimestega.