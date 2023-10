ILUTEENUSTE HINNAD SOOME TASEMELE? „Meil võib siin veel soodsam olla, aga pikka pidu ilmselt ei ole!“ ja „Ebanormaalselt odavad hinnad on Eestis!“

Maiken käis alati ühe Tartu parima juuksuri juures, kuid möödunud aastal oli ta šokeeritud, kui pidi ainuüksi lõikuse ja jõulupeosoengu eest välja käima 100 eurot. „Selle hinna sees ei olnud mingit värvimist! Lõikus ja juustepesu on tema juures juba 55 eurot. Pidin otsima uue koha ja õnneks on seal juuste lõikamine 12 eurot,“ toob naine välja ja lisab, et on uue salongiga väga rahul.