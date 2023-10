VIDEO | Kolonelleitnant Toomas Väli: ei ole häid uudiseid ega halbu uudiseid

„Ei ole häid uudiseid, ei ole halbu uudiseid. On lihtsalt uudised,“ alustas Väli pressikonverentsi, selgitades, et Ukrainas ei ole praegu suuri läbimurdeid saavutanud kumbki osapool.

Põhjapoolseimas Kupjanski suunas tegelevad venelased lahinguruumi ettevalmistavate tegevustega. Sinna on koondatud lisaüksusi.

„Võime eeldada, et ilmaolude muutumisega – rasputitsa on ühel hetkel tulemas – võib seal toimuda Vene vägede tegevuse märkimisväärne aktiivsuse tõus,“ ütles Väli. Arvatakse, et Venemaa kaasab sinna oma 25. üldvägede armee. Hinnang Kupjanski suunal on see, et Venemaa, hoolimata lisavägede koondamisest, ei suuda saavutada seal saavutada läbimurret Ukraina kaitsest.

„Rääkides Bahmuti suunast sõduri tasandil, siis seal on viha, tuli, muda, veri ja kaevikud. Ajakirja Foreign Affairs viimases numbris on päris pikalt lahatud seda teemat, et kuidas on võimalik, et me 21. sajandil oleme saavutanud sellise lahingpildi, mis on üks ühele see, mis toimus Esimese maailmasõja kaevikutes,“ märkis Väli. Ukraina relvajõud on tema sõnul Bahmutti haaramas mõlemalt poolt süsteemselt ja rahulikult. Venemaa on samas suutnud seal olukorda kontrolli all hoida.

Marjinka ja Avdijivka suunas ei ole suuremaid muudatusi.

Väli rääkis ka, kuidas on läinud ukrainlaste vastupealetung Orihhivi suunas Zaporižžja oblastis: „See platsdarm, mille nad on loonud Robotõne läbimurde järel, nad jätkavad selle kindlustamist ja laiendamist. On oluline märkida, et Vene relvajõud on sooritanud vasturünnakuid, sest ukrainlased on läbi murdnud mitmest kaitseliinist, eelkõige esimesest kaitseliinist. Vene väed on üritanud teha vasturünnakuid, taastamaks endist olukorda.“