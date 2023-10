GALERII | SEKSIKUS KANNAB EDASI: Impact Day festivali rahval jagus energiat nii maailma muutmiseks, pööraseks tantsuks kui ka süles istumiseks

Baltikumi seksikaimaks jätkusuutlikkuse festivaliks nimetatud Impact Day kihutas reede õhtul täistuuridel võiduka lõpuni. „Meil on Maa ja see on kõik. Meil pole planeeti B,“ tõdes astronaut Terry Virts, kes on kosmoses veetnud seitse kuud. Kuidas siis siin võimalikult mõnusasti toime tulla?