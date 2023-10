Jaani kogudusest lahkub ka armastatud kirikuõpetaja Arne Hiob

Hiob kirjutab, et lahkub 1. novembrist 2023 peapiiskopi ja konsistooriumi otsuse kohaselt Tallinna Jaani koguduse vaimuliku ametikohalt ning määratud emerituuri ehk vanaduspuhkusele.

„Juba alates möödunud aasta kevadest olen tundnud, et programm on täis saamas. Laeva sõidukurss ei ole mulle enam vastuvõetav. Minu roll Jaani koguduse meeskonnatöös on üha kitsamaks jäänud, väsitavaks muutunud ja suviste segaduste tekkides viimaks ammendunud. Ei ole mõtet tööd jätkata seal, kus seda normaalselt teha ei saa,“ ütleb Hiob.