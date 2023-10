Õppus Ussisõnad jõudis Tartu tänavatele

„On äärmiselt oluline, et meie maakaitseväelased saaksid oma õpitud tegevusi harjutada justnimelt selles keskkonnas, mille kaitsmise eest nad reaalselt vastutavad," ütles Kaitseliidu lõuna maakaitseringkonna pealik kolonelleitnant Raul Kütt. „Seetõttu tänan kõiki, kes on Kaitseliitu toetanud selle ajaloolise ettevõtmise õnnestumisse. Ma usun, et kõige nähtavam osa möödub nii osavõtjatele kui ka pealtvaatajatele ohutult ning loodan selle juures kohaliku elanikkonna mõistvale suhtumisele.“