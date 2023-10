ELU LÕPUNI ENESEPETTUSE KÜÜSIS: Hollandi printsi natsiminevik sai ametliku kinnituse

Eluajal eitas Saksa päritolu Hollandi prints Bernhard tuliselt, et oleks kunagi Hitleri natsiparteisse kuulunud. Nii tuliselt ja korduvalt, et võib-olla jäi seda lõpuks ka ise uskuma. Ajaloolasi ja intervjueerijaid ta üldiselt ära ei veennud ning sel nädalal möönis ka kuningakoda, et siitilmast ammu lahkunud printsi parteikaart on tõesti ehtne.