Arvutitarkvara suurmüük – Windows 11Tiny versioon vaid 11,69 € eest!

Üheks taoliseks light-variandiks on Windows 11 Tiny11 versioon, mis on loodud avatud lähtekoodiga OSDBuilder tööriista abil. Tiny11 on mõeldud operatsioonisüsteemi installimiseks seadmetele, mille tehnilised parameetrid on madalad.

Nii võtab Windows 11 kergem version Tiny11 23H2 kõvakettal oluliselt vähem ruumi, kui tavaline Windows 11. Samas on sellel Xbox Identity Provider´i tugi, mis tähendab, et Tiny11 kasutajad saavad lõpuks mängida Microsoft Store’ist alla laaditud mänge ja kasutada Xbox´iga seotud teenuseid.

Seega on selle versiooni eesmärk pakkuda alternatiivi kasutajatele, kes on juba üle läinud Windows 11-le, kuid soovivad siiski minimalistlikumat ja tõhusamat operatsioonisüsteemi. Tiny11 täidab mõned Microsofti miinimumnõuded. Näiteks saab seda hõlpsalt installeerida arvutisse, millel on ainult 4 GB muutmälu ja installeerimisel pole vaja ka erilisi algteadmisi arvutitest. Nagu nimi ütleb, on Tiny11 Windows 11 kergem versioon, mille eesmärk on pakkuda head kasutajakogemust, koormamata samas arvuti riistvara.

Kuidas Tiny11 aktiveerimine käib?

Tiny11 aktiveerimiseks on vaja osta Windows 11 Pro võti, mis on vaja omakorda eelnevalt aktiveerida. Soodsalt saab seda teha Godeal24.com veebipoes, kus on lai valik tarkvaratooteid ja seda väga soodsate hindadega. Nii maksab eluaegne Windows 11 Pro kõigest 11,69 eurot! Kui olete Windows 10 Pro süsteemiga harjunud, muudab 7,59 euro investeerimine selle tehingu veelgi ahvatlevamaks.