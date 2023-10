JUHTKIRI | Kutseharidus muutub: „sariõppijad“ maksavad edaspidi oma õppimishobid ise kinni

Alguses oli kõik selgi korral ilus. Veel augustis rääkis haridusminister Kristina Kallas ERRile, et valitsusliit kavandab paljuski enneolematut kutseharidusreformi, et teha kutseharidus atraktiivsemaks. Suurendada gümnaasiumihariduse osa kutsekeskhariduses (n-ö rakendusgümnaasiumi õppekavad). Aga et midagi võiks ka kellegi jaoks tasuliseks muutuda, on nende ilusate plaanide varju jäänud.

Ühelt poolt tundub see õiglane – käisid ju koolis, miks sa siis valitud erialal ei tööta? Niigi on juba liiga palju „sariõppijaid“, kes käivad järjest oma lõbuks riigi raha eest mööblirestaureerimist, kokandust, iluaiandust või muud sarnast õppimas. Isegi kui mitte enda lõbuks, vaid ikka teiste hüvanguks, pole riigi raha selline raiskamine aktsepteeritav.

Aga nagu ikka, pole see nii lihtne. On ju ka neid, kes alles pikema praktika jooksul selgeks saavad, et vaimustusega valitud eriala neile ei sobi (olgu või tervislikel põhjustel) ja on sunnitud ringi vaatama, mis selle asemel sobida võiks. Ja päris kadunud pole needki aatemehed ja -naised, kes on valmis kõige pingelisemates töölõikudes riigile ja rahvale appi viskuma. Mille eest neid karistatakse?