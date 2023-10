SÕJAKOKKUVÕTE | Okupantide rünnakus toidupoele hukkus 51 inimest

Harkivi oblastis Hroza alevi toidupoodi ja selle juures olnud kohvikut tabanud pommide all hukkus üle poolesaja tsiviilisiku. Üks neist oli kuueaastane poiss, kinnitas oblasti kuberner Oleh Sõnjehubov. See on kusagil kümnendik kogu asula elanikkonnast. Tegemist on kõige räigema tavainimeste vastase terroriaktiga pärast 14. jaanuaril Dnipro kortermaja pihta korraldatud rünnakut, kirjutab Kyiv Independent. Hukkunute arv võib paraku veelgi tõusta.