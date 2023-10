LÕPUTULE ÕPPIMISELE PANNAKSE PIIR: „Riik peab ütlema, et ole hea ja mine tööta natuke aega.“

Kutsekoolides õppis eelmisel aastal tasemeõppes – see tähendab viis päeva nädalas tunde ja praktikume ehk täiskohaga õppimist – 25 000 inimest. Neist 13 000 on täiskasvanud. Riigi vaates on seega igati mõistlik panna piir lõputule tasuta õppimisele. Eelnev ei puuduta täienduskursusi, mid tavaliselt peetakse nädalavahetustel ja mis on keskendunud konkreetsete oskuste omandamisele või parandamisele.