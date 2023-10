MART SOIDRO | Uskumatu! Kas katuserahad tõesti kaovad ja kuluhüvitised vähenevad?

Riigikogu 27. septembri istungil andis peaminister Kaja Kallas üle 2024. aasta 563-leheküljelise riigieelarve seaduse eelnõu. Riigieelarve tulude kogumaht on 16,8 ja kulude kogumaht 17,7 miljardit eurot. Võrreldes selle aasta eelarvega on tulude maht kasvanud 1,2 ja kulud 0,8 miljardit eurot. Lihtsureliku jaoks on see eelnõu ja seletuskiri hoomamatu, kuigi leidub ühe sõrmede peal neidki, kes suudavad selle paksu raamatu läbi lugeda. Üldmulje on, et midagi head meid ees ei oota – eelnõu on segane, kriise süvendav ja visioonitu. Siiski: sealt puuduvad senisel kujul kaks kulurida, mis seoses riigikogu tööga on aastaid riigialamate seas kirgi kütnud. Ja katuserahasid ei tule.