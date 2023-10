PRÜGIMÄELT KOSMOSESSE: kõige seksikam jätkusuutlikkuse festival kogub tuure! Kaljulaid: „Võitmine on seksikas.“

Jätkusuutlikkuse põhimõtete järgimine algab enne festivalialale sisenemist. Põhja-Tallinnas on ürituse toimumispaiga Põhjala tehase juurde loodud suur rattaparkla. Festivalikülalistel soovitati kaasa võtta oma veepudel. Joogivett saab endale kõikjal kannudest kallata, ent nõu olgu omast käest võtta. Priilt võtmiseks on ka porgandeid, mis näpu vahelt otse suhu rändavad. Loogiline ka: arvestades, et festivalist võtab osa üle 2000 huvilise, oleks muidu prügisse lennanud tuhandeid ühekordseid nõusid.