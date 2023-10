JÕHKER RÜNNAK HARKU METSAS: kas sajandi alguses tegutsenud sarivägistaja Rätimees on tõesti tagasi?

Politsei ajab eriti võika kurjategija jälgi. Ühe versiooni järgi jahtis sama mees pealinna jooksuradadel naisi juba 2000. aastate algul. Toona pandi talle politseinike seas isegi hüüdnimi Rätikupea või Rätimees , mis viitas mehele omasele ja silmapaistvale peakattele. Ehkki rätimehel oli aastatel 2004–2012 ühtekokku 17 ohvrit, ei õnnestunud politseil teda tabada. Augustikuine rünnak tekitab küsimuse: kas kunagine kurjategija on aastatepikkusest varjusurmast välja ilmunud?

Viimane teadaolev rätimehe rünnak leidis aset 2012. aasta suvel. Ja siis saabus vaikus.

Levis teooria, et mees võib surnud olla, kuid kindlalt ei teadnud keegi. Ja säärane seis kestis 11 pikka aastat kuni tänavuse suveni, mil augusti alguses Harku metsas noort naist rünnati. On alust arvata, et kunagistel rünnakutel võib olla seos praegusega.

Politsei ootab vihjeid

Tänavu augustis Harku metsas naist rünnanud mees on tugeva kehaehitusega, umbes 50aastane, ligikaudu 175 cm pikk ja räägib vene keelt. Mehel on pruunid silmad ja lühikesed pruunid juuksed. Rünnaku hetkel kandis ta peas helehalli rätikut, mis oli kukla pealt sõlme seotud. Seljas oli tal horisontaalsete siniste triipudega T-särk ja jalas militaarvormi moodi laigulised pruunid püksid ning mustad tossud. Mehe vasakul põsel võib olla horisontaalne hele laik või arm. Samuti võib ta kanda kullast sõrmust.