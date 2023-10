APPI, LUTIKAD! Spetsialist: probleem on, kuid mitte nii suur kui Prantsusmaal

„Täna helistas üks klient, kes just tuli Prantsusmaalt. Sääred sügelesid, ta arvas algul, et on sääsehammustused, aga siis hakkas uudiseid vaatama ja hakkas mõtlema, et äkki on lutikad. Vaatas voodi üle ja vaatasidki lutikad vastu,“ rääbib kahjuritõrje spetsialist Anneli Haavandi. Tema sõnul on lutikatest lahti saamine võimalik, aga päris keerukas.