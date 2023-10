„KUUMAD 20NDAD“ | Silver Laas fännikogemusest: „Ta vaatas mulle silma ja hammustas õhupalle katki.”

Traffic eesotsas Silver Laasiga on Eesti lavalaudasid vallutanud juba üle 15 aasta. Selle aja jooksul on juhtunud nii mõndagi – saates tuleb juttu näiteks sellest, kuidas Eesti valis Bakuusse oma Nokiaks esinema Trafficu, huvitavast fännikogemusest ning sellest, kas Trafficult üldse on veel uut muusikat oodata.