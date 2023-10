SALAKAVAL KISKJA: õhtul otsis ta leevendust veinist, see oli tema viis pingeid maandada. Siis aga juhtus mõeldamatu

See on lugu ühest sõltuvusest: ta oli alati olnud edukas ja enesekindel. Hea karjäär, toetav pere ja palju sõpru. Kuniks ühel päeval hakkas ta märkama, et midagi on muutunud. Ta ei suutnud enam selgelt mõelda ega tunda elust rõõmu. Vaikselt, aga kindlalt, oli ta ellu hiilinud alkohol. Ta tundis, et on lõksus.