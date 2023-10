Pahane lugeja: kuidas see on normaalne, et pärast rasket tööpäeva ja õhtusöögi valmistamist peaksin veel prügi pesema?!

Õhtuleht kirjutas pühapäeval, et Tartu soovib teada, kui hoolikalt täidavad linlased prügisorteerimise nõudeid ja on asunud kontrollima segaprügikonteinerite sisu. Toimetusele helistas lugeja, kes ei mõista, miks on prügimajandus muutunud just tavakodanikule üha koormavamaks.