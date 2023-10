Varstolmuimeja on vaid üks samm hubasema kodu suunas

Kvaliteet loeb!

Kodu korras hoidmise üks põhilisemaid tööriistu on tolmuimeja. Seda, kas valida varstolmuimeja, robottolmuimeja, klassikaline juhtmega ja ratastel lahendus või mõni muu variant, saab otsustada, kui mõelda oma vajadustele ja nõudmistele. Tark on lihtsalt eelistada Bosch´i, Dyson´i, Makita või mõne teise kvaliteetse brändi toodangut.

Klassikaline variant on juhtmega ja ratastega tolmuimeja, mis kasutab tolmukotti või eraldi konteinerit. Kuna tegu on kõige tavalisema lahendusega, on ka valikuvõimalus väga suur – sobiva toote leiab igas hinnaklassis ja erinevate lisadega. Samas nõuab see palju ruumi ja suurtes tubades peab juhet pidevalt ühest pistikupesast teise tõstma.

Varstolmuimeja on viimaste aastate trend, mis aga aina kasvab. Tänu oma püstisele kujule on need ruumisäästlikud ja mahuvad igale poole. Reeglina on viimased ka juhtmevabad, mis on nii plussiks kui miinuseks. Üheltpoolt ei jää juhe kunagi jalgu ja varstolmuimeja kasutamine on äärmiselt mugav, teiselt poolt on vaja aga seda laadida ning kui aku tühi, jääb koristamine selleks hetkeks pooleli.

Ka robottolmuimeja omamine ei ole enam mingi haruldus. Selle suurimaks eeliseks on iseseisvus – kodu saab puhtaks ilma, et peaksid isegi kodus olema! Tänapäevased robottolmuimejad oskavad vältida takistusi, teevad oma tööd efektiivselt ja oskavad ise laadima minna, kui aku tühjaks saab. Muidugi, põrand peab nende tegutsemiseks võrdlemisi puhas olema, nii et asjade üleskorjamine on siiski midagi, mida ei saa roboti hooleks jätta.

Natuke, aga regulaarselt on parem, kui palju aga harva

Ja muidugi on olemas käsitolmuimeja, mis on mõeldud tõesti kiireks puhastussutsuks. Kuna suuri pindu – eriti põrandapindasid – on sellega ebamugav koristada, siis käsitolmuimeja on hea täiendus põhitolmuimejale. Võimalik on valida varstolmuimeja, millel on juba integreeritud käsitolmuimeja olemas. Ja üks nipp mudilastega peredele – kui laps tahab väga aidata koristamisega, siis käsitolmuimeja on talle just sobiva suurusega tööriist!