VIDEO | Pevkur: mina ei näe võimalust, et me saaksime korraldada turniiri, kus osaleb Venemaa

Sellest protsessist peaksid paljuski osa saama Eesti ettevõtted. „See on järgmise paarikümne aasta teema. Ukraina ootab Eesti ettevõtteid viima sinna oma tootmisi, tegema investeeringuid.“

„Mul on hea meel, et selle raske eelarve käigus, kus oleme pidanud igasuguseid keerulisi otsuseid tegema, leidis valitsus need vahendid, kuidas osaleda Ukraina ülesehitamise protsessis,“ rõõmustas Tsahkna.

Kaitseminister Hanno Pevkur kohtus Ukrainas presidendi, kaitseministri ja julgeolekunõukogu esimehega.

„Need kohtumised olid väga emotsionaalsed, kuid teisest küljest väga asised. Ukraina presidendi sõnum oli lihtne: esiteks, hoidke Läänes ühtsust. Kõik see, mis toimus Slovakkias ja väike nägelemine Poolaga pole sõja võitmise vaatest kuidagi olulised. Teine on see, et kindlasti jätkata abi. Zelenskõi ütles mulle, et tal on justkui isegi piinlik Eesti käest täiendavat abi küsida, kuna me oleme teinud nii palju,“ sõnas Pevkur.

Terviseminister Riina Sikkuti sõnul andis valitsus arvamuse sotsiaamaksuseaduse muudatustele. Õiguskantsler juhtis tähelepanu ebavõrdsusele, et kui tööandja soovib haiguspäevade hüvitamise puhul olla heldem ja katta esimesi päevi, siis teiste töötajate eest on võimalik sotsiaalmaksuvabalt sellist hüvitist maksta, aga lapseootel töötajate puhul seda teha ei ole võimalik. „Kui rase töötaja saab sotsiaalmaksuga maksustatud tulu, siis jälle tervisekassa poolt makstavad rasedatele mõeldud toetused ta kaotab. Tegemist on ebavõrdsusega, mis tuleb lahendada. Mul on hea meel, et riigikogu sotsiaalkomisjon reageeris kiiresti, esitas eelnõu ja me täna valitsuses otsustasime eelnõu kiiret menetlemist,“ seletas Sikkut.

Eile räägiti ajakirjanikele rahvatervishoiu seadusest. „Vaatamata sellele, et pealkirjadesse jõudis väga palju mürgiste seente kasutamise piiramist tulevikus, tätoveerimist ja solaariume, rõhutan eraldi üle, et rahvatervishoiu seadus seab raami, et kõik valdkonnad oma vastutusalas võtaksid arvesse mõju inimeste tervisele. Ükskõik, kas töötatakse välja õigusakti või rakendatakse meetmeid. Inimese tervise hoidmisel on roll ka kõikidel teistel ministeeriumidel ja kohalikel omavalitsustel,“ ütles Sikkut.

Viimastel aastatel on Sikkuti sõnul väga palju muutunud: sotsiaalmeedia võimaldab ka meditsiini teemal infot kergelt jagada. Varem ei olnud õiguslikult võimalik libameditsiini osas järelevalvet teostada, kuid nüüd uue seadusega see alus luuakse, et avalikkust ei tohi üles kutsuda tervise parandamise nimel kasutama taimi või loomseid saaduseid või kemikaale, mis on tervisele ohtlikud.