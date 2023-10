KATRIN PAUTS | Feministliku ikooni allakäik: niimoodi teevad kahjuks need naised, kes teistes naistes ennekõike konkurenti näevad

Rõhutan kohe: ma ei kuulu selliste feministide hulka, kelle arust „naine“ on isikuomadus, mis peaks juba iseenesest kõrgeid ametikohti andma. Kvoodisüsteemi ma ka ei usu - igaühele antagu võimete, mitte sootunnuste järgi. Aga millesse usun, on Madeleine Albrighti ütlemine, mis on klišeeks pruugitud, sest see on kahjuks liiga tihti asjakohane: naistele, kes ei aita teisi naisi, on põrgus ette nähtud eriline nurgake.