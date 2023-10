FOTO | Värskelt juhiloa saanud autojuht kihutas asulas rendiautoga kiirusega 143 km/h

Tänaseks päevaks on asjas otsuse teinud ka Harju maakohus ja varasemalt karistamata noormehel tuleb rahatrahvina tasuda neljakohaline summa ning lisakaristusena varasemalt neli kuud omatud juhtimisõigust tõendav dokument viia pikemaks ajaks hoiule transpordiametisse.

Karistusregistri seaduse kohaselt kustutatakse karistusandmed registrist ja kantakse arhiivi, kui väärteo eest määratud rahatrahvi tasumisest on möödunud üks aasta. Näide: kui „vahtralehel“ võetakse karistusena juhtimisõigus 6 kuuks ära, siis esimene võimalus liikluses mootorsõidukijuhina osaleda tekib alles 18 kuu pärast.

Kui esmase juhiloa omajal on mootorsõiduki juhtimisõigus karistuseks ära võetud, tunnistatakse tema mootorsõiduki juhtimisõigus ja talle väljastatud esmane juhiluba kehtetuks.

„Avalikud teed ei ole koht, kus oma sõiduoskust või motoriseeritud liikumisvahendi võimeid proovile panna. Juhtimisõigus on eriõigus ja selle olemasolu eeldab kehtestatud reeglitest kinnipidamist. Reeglid on selleks, et tagada Sinu ja kaasliiklejate turvalisus,“ paneb politsei inimestele südamele.