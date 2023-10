Pankrannikult alla kukkunu ja appi läinud sõber vajasid mõlemad arstiabi

Kolmapäeval kell 20.45 teatati häirekeskusele, et Lääne-Harju vallas Kersalu külas Tallinn-Paldiski tee ääres on inimene pankrannikult alla kukkunud. Selgus, et inimene oli pidustuste käigus soovinud pankrannikult nööri abil alla laskuda, ent oli libisenud ja kukkunud. Talle läks sõber alla järele, tõi inimese veest välja ja asetas kaldale.