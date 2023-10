PUNNSEIS RIIGIKOGUS: lahendust asub otsima ekspertkogu

„Eelmisel nädalal kohtusid parlamendierakondade esimehed, et leida üheskoos lahendus riigikogu töövõime taastamiseks. Paraku ei andnud see arutelu soovitud tulemust, mistõttu olen kutsunud kokku ekspertkogu, kuhu kuuluvad politoloogid, riigiõiguse asjatundjad ja tunnustatud valdkonnaeksperdid, kes tekkinud olukorda analüüsiksid ning pakuksid omapoolse nägemuse, kuidas tupikseisust välja tulla,“ ütles riigikogu esimees Lauri Hussar. „Ma usun, et värske pilk väljastpoolt võiks anda meile õige suuna kätte, et taastada väärikas parlamentaarne kultuur, kus enamusel oleks võimalus oma poliitikat ellu viia ja vähemusel oleks õigus olla ära kuulatud.“