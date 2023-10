OTSEBLOGI | Suurbritannia: Venemaa plaanib mineerida Musta mere, kahjustada kaubalaevu ja süüdistada Ukrainat

Suurbritannia teatas, et soovib teha koostööd Ukraina ja teistega, et parandada kaubalaevanduse ohutust, kasutades luure- ja jälgimisvõimet, kuigi tunnistab, et Venemaa oht on endiselt kõrgeimal tasemel. Eelmisel kuul teatas Ühendkuningriik, et Venemaa tulistas augustis Odessas Liibüa lipu all sõitva tankeri pihta kaks tiibraketti Kalibr. Mõlemad tulistas Ukraina aga edukalt alla. See on veel üks põhjus, miks Moskva võis taktikamuutust kaaluda.