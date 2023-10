Titanicu juures uurimistöid teinud operaatorfirma nõuab Eestis kinnipeetud allveeroboti eest hüvitist

Süvameretöid tegeva Briti firma Magellan Limited esindaja vandeadvokaadi Lada Riisna sõnul pidi ROV olema 2021. aasta mais avameres ühelt laevalt teisele ümber laaditud, et jätkata navigeerimist Läänemeres – seda kuni kohani, kus pidid laevatee merepõhja puhastustööd tehtud olema. Eesti toll sekkus ja allveerobot viidi Paldiskisse, lisas ta Õhtulehele.

Prokuratuuri teatel on asjaolude väljaselgitamiseks alustatud uurimist karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb strateegilise kauba ebaseaduslikku vedu ja sellise kaubaga seotud teenuse ebaseaduslikku osutamist. „Hetkel kogutud andmete põhjal on alust väita, et seade oleks viidud Venemaa Föderatsiooni territoriaalvetesse. Tõe väljaselgitamiseks kogutakse infot ka rahvusvahelise koostööga,“ ütles riigiprokurör Heleri Randma Õhtulehele. Kohtueelse menetluse käigus kogutud tõendite põhjal on kahtlustus esitatud ühele inimesele ja äriühingule.

Riisna ütleb, et „prokuratuuri andmed on välja mõeldud/otsitud, et pääseda kahjuhüvitise tasumisest“. ROV sooviti viia Läänemere põhja puhastustöid tegema. Tallinna halduskohtus on arutusel Magellan Limited kaebus Eesti välisministeeriumi strateegilise kauba komisjoni peale. Eesti Ekspressi teatel on komisjon on seisukohal, et Arguse vedamiseks peab olema eriluba, mis oleks enne riigipiiri ületamist välja antud. Kuni kriminaaluurimine kestab, ei kavatse komisjon eriloa andmist arutada. Magellan nõuab välisministeeriumilt ning maksu- ja tolliametilt kokku ligi 900 000 euro suurust kahjutasu, mis hüvitaks allveeroboti kinnipidamist.

Riisna sõnul puudub igasugune teave, et sõiduki omanikule või selle tootjale oleks esitatud kahtlustus. „Vaidluse sündmused leidsid aset aastal 2021. Kahetsusväärselt see info ei ole taotluslikult avalikusele edastatud, mis toob paraku kaasa spekulatsioone seoses sõjaga ja Venemaaga,“ rääkis ta. Sõidukit on kinni peetud juba enam kui kaks aastat. „Ametiorganid ei ole midagi teinud, et tuvastada sõiduki kuuluvus või mittekuuluvus strateegilise kauba nimekirja – selline tegevus ei ole kooskõlas seadusega,“ ütles Riisna. Allveerobot on kinni peetud juba enam kui kaks aastat, ametiorganid ei ole midagi teinud, et tuvastada sõiduki kuuluvus või mittekuuluvus strateegilise kauba nimekirja - selline tegevus ei ole kooskõlas seadusega, selgitas Riisna. Ministeeriumi soovitusel esitati enam kui kaks aastat tagasi loataotlus sõiduki transportimiseks, kuid seda ei ole siiani menetletud, väidab ta.

Magellani tuntuim saavutus on 1912. aastal uppunud reisilaeva Titanic nelja kilomeetri sügavusel lebava vraki kaardistamine.