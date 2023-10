Purjus mehed kuulasid parklas Vene hümni, politsei kaalub menetluse alustamist

Lääne- Harju politseijaoskonna kohtuesindusgrupi juhi Enel Kuiva sõnul sai politsei pühapäeval kell 10.36 teate, et Mustamäel asuvas parklas tarbivad kaks meest alkoholi ja kuulavad kõlarist vene hümni. Politsei saabudes olid mehed juba kortermajja tagasi läinud, kuid patrullil õnnestus siiski üks osalistest tuvastada ning temaga vestelda, et selline käitumine pole aktsepteeritav. Kirjeldatud juhtumiga seoses võtab politsei menetluse alustamise osas otsuse vastu lähipäevil.

„Vene Föderatsiooni hümni avalikus ruumis kuulamisse suhtume kui agressiooniakti toimepanemisega seotud sümboli avalikku eksponeerimisse, mis on tänases olukorras selgesti tajutav Ukrainas toimepandava agressiooni toetamisena ning sellistest juhtumitest võivad kõrvalseisjad alati numbril 112 teada anda,” sõnas Kuiv Õhtulehele. Politsei reageerib igasugusele agressiooni toetamisele ja vaenu õhutamisele väga tõsiselt, rääkis ta ja lisas, et iga juhtumit vaatab politsei individuaalselt ja hindab, kas on alust menetluse alustamiseks.