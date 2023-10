Parklas purjuspäi Vene hümni kuulanud mehed sattusid politseiuurimise alla

Lääne-Harju politseijaoskonna kohtuesindusgrupi juhi Enel Kuiva sõnul sai politsei septembris teate, et Mustamäel asuvas parklas tarbivad kaks meest alkoholi ja kuulavad kõlarist Vene hümni. Politsei saabudes olid mehed juba kortermajja tagasi läinud, kuid patrullil õnnestus siiski üks osalistest tuvastada ning temaga vestelda, et selline käitumine pole aktsepteeritav. Kuiva sõnul alustas politsei hümnijuhtumi osas väärteomenetluse.

„Olukorras, kus Venemaa on pidamas täiemahulist sõda Ukraina vastu, on Vene hümni avalik eksponeerimine ilmne toetusavaldus agressorriigile ja sõjategevusele ning seeläbi ka viide sõjakuritegude toetamisele ja õigustamisele, mis meie ühiskonnas pole aktsepteeritav,” selgitas Kuiv Õhtulehele.

Politsei reageerib igasugusele agressiooni toetamisele ja vaenu õhutamisele väga tõsiselt, rääkis ta ja lisas, et iga juhtumit vaatab politsei individuaalselt ja hindab, kas on alust menetluse alustamiseks. Sellistest juhtumitest võivad kõrvalseisjad alati numbril 112 teada anda.