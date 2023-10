SÕJAKOKKUVÕTE | Armeenia on valmis Putinit vahistama

Samal ajal on kadunud Ukraina ajakirjanik Viktoria Roštšõna , kes tegi reportaaže Ukraina okupeeritud aladelt. Temast pole kuulda olnud juba kaks kuud. Okupandid on teda varem mitu korda vahistanud.

Hoolimata Moskva kurjadest ähvardustest ratifitseeris vana liitlase Armeenia parlament nn Rooma statuudi. See tähendab, et riik liitub rahvusvahelise kriminaalkohtuga (ICC). Mäletatavasti on ICC kaudu tagaotsitav ei keegi muu kui idanaabrite diktaator Vladimir Putin. ICC haldusalasse kuuluvatel riikidel on kohustus tagaotsitav arreteerida, kui too peaks riigi pinnal välja ilmuma. Armeenia president peab otsuse veel heaks kiitma.