VILLU KANGURI VAATLUSED | Muhulase ahvatlused ja piinad linnas: magusauputus, cappuccino, rämpstoit ja tagasi tulles tühi tasku

Piisas vaid ühest mandril käigust üle mitme kuu ja hakkas juhtuma. Ometi on aga mul nii hea meel, et minust on nüüdseks vist ka hingelt täielik maakas saanud! Pakkisin taas kõik linnakohustused esmaspäevast reede lõunani kokku. Kujunes üsna kohutavaks ratsutamiseks. Niipea aga, kui linnas pühapäevaõhtused laternad paistma hakkasid, tabasin end mõttelt, et kell on juba kaheksa, kuid õues on ikka veel nii valge. Miks nad küll raiskavad sedaviisi raha? No kena, ma sain aru, et need puna-kolla-rohelised täpid on valgusfoorid ja ilma nendeta tiheasumis toime ei tule. Aga kõik muud värvilised ahvatlused, need on ju otsekui kuradist…