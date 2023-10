OMAD LÕID NOA SELGA: USA esindajatekoda jäi spiikrita

Endist spiikrit (kes on umbes midagi meie riigikogu esimehe sarnast) McCarthyt peavad kaheksa parteikaaslast liiga järeleandlikuks, leebeks ning kahtlustavad ka, et McCarthy on teinud koostööd põlatud vastasparteiga. Need vabariiklased ei ole muu hulgas rahul ka Ukrainale antava abiga ning süüdistavad McCarthy Ukraina abistamiseks salakokkuleppe loomisega – seda mees ise eitab.