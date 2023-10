Rakvere linnapea Triin Varek lahkub Keskerakonnast ja liitub Isamaaga: minu visioon ei ühti erakonna juhi omaga

„Poliitikas on väga olulised sisu ja märgid ning tulevik. Ilus, tore, töine ja tegus aeg Keskerakonnas on olnud arendav, kindlasti minu poliitikuks kujunemise aeg, kus on olnud sisukas tegevus ning palju häid kaasteelisi ning toetajaid, kellele olen südamest tänulik,“ tänab Varek toetajaid ja erakonnakaaslaseid.

„Aga see, mis tõi mind siia, ei vii enam edasi, sest Keskerakond on võtnud teise suuna ja kahjuks ei kanna enam neid väärtusi, mille pärast mina tulin poliitikasse. Minu jaoks puudub just nüüd selge sõnum, kuidas ja kuhu koos liigutakse ning mis on erakonna eesmärgid väljaspool nn kuldset ringi ehk maapiirkondades, regionaalpoliitikas, hariduses jne,“ tõdeb ta.

„Isiklikul kohtumisel erakonna uue esimehega ei saanud ma kahjuks kinnitust, et minu visioon erakonna arengust, sh Rakveres ja Lääne-Virumaal, on toetatud. Lubatud kaasav ja läbipaistev juhtimine on asendunud vastupidisega, mis ei tekita usaldust. Igaüks on oma otsustes vaba, kuid otsustel on laiem mõju. Minu otsus ei tulnud kergelt, kuid tegemist on väärtuspõhise otsusega,“ selgitab Varek.

Poliitik tõdeb, et on raske maha jätta hästi toimiv Keskerakonna Rakvere linna osakond, kuid ometi on tähtsam tema jaoks jääda truuks iseenda vaadetele. „Ometi soovin jääda iseendaks, truuks väärtustele, mis on mulle olulised, töötada edasi kodulinna ja maakonna hüvanguks usaldusväärses ning toetavas meeskonnas ja minule sobivaim võimalus selleks on liitudes erakonnaga Isamaa,“ kirjutab ta.